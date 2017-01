Ferhat Mehenni prévient contre les récupérations politiques en Kabylie (Vidéo)

Ferhat Mehenni, président du Gouvernement provisoire kabyle.

Dans une déclaration filmée, Ferhat Mehenni prévient contre la récupération politique des manifestations dans la wilaya de Bejaia et ajoute que "s'il doit y avoir des manifestations, elles ne peuvent être pour autre chose que pour l'indépendance de la Kabylie". Le président du GPK appelle les marcheurs à "se munir du drapeau kabyle afin de se prémunir de toute tentative de récupération d'un clan ou un autre qui viendrait servir ses intérêts et non les intérêts de la Kabylie".