Nouredine Bedoui : "10 milliards de dollars sont consacrés aux subventions"

M. Bedoui a mis en garde contre des parties à l’intérieur et l’extérieur du pays qui voudraient frapper la stabilité du pays, semer le doute parmi les Algériens et jauger le taux de leur attachement à la partie, à ses valeurs et à ses constantes. Ces parties, a-t-il affirmé, "n’ont pas atteint et n’atteindront jamais leurs objectifs et elles se leurrent".

Le ministre a également estimé que la conjoncture actuelle est "délicate" et exige le resserrement des rangs pour affronter les défis et surmonter les facteurs de divergence.

Le ministre a réitéré la détermination du gouvernement algérien à poursuivre, durant l’année en cours, son projet intégré de modernisation du service public pour passer à une nouvelle génération de prestations incluant la délivrance électronique aux citoyens de documents administratifs et la signature électronique ainsi qu’à œuvrer à concrétiser le projet ambitieux de "la commune électronique" sans papier à élargir à toutes les administrations algériennes.

M. Bedoui a estimé que les prochaines élections seront "déterminantes", avant d' affirmer que l’Etat est résolu à mettre en place tous les moyens qui permettront à l’électeur de choisir ses représentants en toute liberté et transparence par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication au processus électoral de sorte à permettre aux représentants des candidats et instances de surveillance d’accomplir plus aisément leurs tâches.

