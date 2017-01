Nordine Aït Hamouda appelle au calme en Kabylie

Dans un message publié sur sa page Facebook, Noureddine Aït Hamouda appelle les manifestants à cesser les actes de violence et fait porter au pouvoir la responsabilité du marasme social.

"Des troubles et des émeutes ont émaillé l’appel à la grève des commerçants à Bejaia. S’il demeure que la contestation par voie pacifique est légitime, la dérive vers la violence incontrôlable doit nous interpeller à plus d’un titre.

Le pouvoir seul responsable du marasme social ne doit pas répondre par la répression à des revendications légitimes. Le pourrissement et la confusion constituent la matrice et la synergie de ceux qui continuent à biaiser le destin national.

Dans un contexte régional et international instable et en ces périodes de mutations et de tiraillements, la sagesse et la clairvoyance doivent l’emporter afin de préserver notre jeunesse et notre région des lendemains incertains.

C’est pourquoi, j’appelle tous mes frères à la vigilance, dont ils ont toujours fait preuve, et à ne pas répondre aux provocations qui tendent à pervertir l’esprit et l’essence de la lutte pacifique qui a constitué la force de notre combat.

Puisse ce nouvel an nous apporter paix et prospérité."

Nordine Ait Hamouda