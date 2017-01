Batna : des dizaines de souscripteurs aux logements en colère à Oued Chaaba

Des dizaines, de souscripteurs au programme des 100 logements formule LPA (Logement promotionnel aidé) dans le quartier dit Hamla-III, situé dans la commune de Oued-Châaba, à 8 kilomètres du centre-ville de Batna sont très en colère et affichent leur mécontentement.

Ils attendent l'intervention de Mohamed Salamani, le chef de l'exécutif de wilaya. La cause de cette colère est due principalement à l’énorme retard qu’accuse le projet de réalisation des 100 logements (LPA). Selon les plaignants qui se sont confiés au Matin d’Algérie, ce projet dont la fin des travaux est prévue pour mars 2014, est à ce jour en chantier. Le lancement des travaux a été entamé en 2009. Plusieurs fois, les souscripteurs en colère sont allés se plaindre des insupportables retard auprès des services de la DLEP, mais malheureusement, aucun responsable ne les a reçu. On nous dit à chaque fois que le directeur des services est absent, a-t-on appris auprès des souscripteurs.

Encore une fois, ces derniers se sont adressés au promoteur afin de lui faire part de leurs craintes de ne pas avoir les clefs de leurs logements car le projet est à l’arrêt. Ls Remontés, les souscripteurs ont sollicité l’intervention du wali Salamani Mohamed afin de régulariser leur situation dans les meilleurs délais. L’ensemble du groupe a expliqué que le lancement des travaux a commencé depuis 2009, dont l’achèvement de celui-ci avec la remise des clefs a été prévu à une date précisée et même fixée pour le mois de mars 2014 et ce, si l'on tien compte du contrat signé entre le promoteur et les souscripteurs, dont la plupart ont payé cash.

On apprend par ces souscripteurs engagés, qui sont toujours locataires, indiquent que la procédure de paiement a été totalement remplie, les contrats ont été établis avec le promoteur. En outre, le représentant du groupe ajoute que plusieurs mois se sont écoulés âpres les délais dictés et fausses promesses, le projet des 100 logements est loin d’être réalisé, sachant que le taux d’avancement des travaux est à 80%. Les souscripteurs des 100 logements, mécontents, sollicitent une intervention immédiate des autorités de la wilaya afin de trouver une solution juste à ce problème qui n’a que trop duré.

Abdelmadjid Benyahia