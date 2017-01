Condamnation du syndicaliste Mellal Raouf, le Conseil des lycées d'Algérie s’insurge

Le Conseil des Enseignants des Lycées Algériens (CELA) a rendu public le communiqué suivant

Non aux entraves faites à l’exercice des libertés syndicales.

Le CELA exprime son indignation contre les entraves à l’exercice des libertés syndicales par des pratiques abusives de l’administration.

Après avoir déposé le dossier de constitution de syndicat au niveau du ministère du travail de l'emploi et la sécurité sociale (MTESS), on refuse toujours de délivrer le récépissé d'enregistrement à plusieurs syndicats. Cela constitue une violation flagrante de la Constitution, des lois nationales et des conventions internationales ratifiées par l'Algérie

- Condamne les actes d’intimidation et de harcèlement que les syndicalistes autonomes subissent régulièrement en raison de leur activisme pour la défense des libertés syndicales.

- Condamne, en particulier, le licenciement arbitraire et la condamnation à 6 mois fermes dont fait objet le secrétaire général du Syndicat national autonome des travailleurs d’électricité et Gaz (SNATEG) Monsieur Mellal Raouf à cause de son activité syndical

Et dans ce contexte, nous appelons toutes les organisations syndicales et les organisations de défense des droits de l’Homme à participer à toute action et à contribuer à sa réussite afin d'apporter leur soutien

•La levée de condamnation à tous les syndicalistes condamnés pour leur travail syndical comme le stipule la constitution et la loi sur le travail syndical

• La levée de toutes les entraves faites à l’exercice des libertés syndicales.

• La réintégration des syndicalistes suspendus et licenciés.

• La délivrance des récépissés d’enregistrement en suspens à tous les syndicats

Aujourd'hui nous sommes plus que jamais déterminés à faire aboutir notre démarche et bâtir un syndicalisme autonome fort,démocratique, représentatif et foncièrement revendicatif.

S’unir lutter et vaincre ensemble

Hakem Bachir, porte-parole du CELA