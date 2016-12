La liste des 23 joueurs retenus par Leekins pour la CAN 2017

Alors qu’on l’attendait pour lundi prochain, Le sélectionneur national, Georges Leekens a dévoilé samedi, sur le site web de la Fédération algérienne de football (FAF), la liste des 23 joueurs qui prendront part à la Coupe d’Afrique des nations 2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.

Surprise, deux habitués des Verts ne figurent pas sur cette liste, à savoir Sofiane Feghouli (West Ham) et Carl Medjani (Laganes). On retiendra également l’arrivée de nouveaux joueurs dans la sélection nationale, à l’image de Sofiane Hanni (RSC Anderlecht -Belgique-), de Mokhtar Belkhiter (Club Africain -Tunisie-) et de deux joueurs locaux : Mohamed Rabie Meftah (USM Alger) et Mohamed Benyahia (USM Alger).