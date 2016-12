Climat des affaires : l'Algérie parmi les bons derniers, selon "Forbes"

La dernière nouvelle de l'année est venue des Etats-Unis. Selon le classement Forbes 2016, l'Algérie arrive 131e place très loin derrière la Tunisie, classée 87e et le Maroc, qui, lui, se positionne au 51e rang.

Ce classement vient doucher tous les discours sur la croissance et les éloges des avancées économiques réalisées sous l'ère Bouteflika. Selon Forbes, l'Algérie est le quatrième pays derrière même la Mauritanie, classée à la 125e place sur 139. Le journal américain constate que le climat des affaires est des plus médiocres. Il souligne ce que tout analyse ou journaliste qui suit l'actualité du pays connaît déjà. Soit une économie exclusivement dépendante des prix des hydrocarbures, un système bancaire d'un autre âge, des lenteurs administratives et bureaucratiques qui entravent toutes les volontés d'investissement et une corruption endémique qui grève sérieusement la concurrence et le climat de confiance des investisseurs.

Devant l'érosion des prix du pétrole, le journal Forbes constate aussi que les autorités ont été obligées d'augmenter les taxes et de piocher dans le Fonds de régulation. Au passage, Forbes glisse quelques conseils au gouvernement algérien pour booster son économie.

Précisons enfin qu'à la tête du classement des 139 pays, il y a la Suède, la Nouvelle-Zélande et Hong-Kong. En dernier, on retrouve Haiti, la Gambie et le Tchad.

La rédaction