Bouteflika ferait prochainement une tournée à travers les wilayas ! (Vidéo)

Le président de la république Abdelaziz bouteflika entamera une tournée qui va l’emmener dans plusieurs Wilaya du pays, dans les jours à venir. L’information est à mettre à l’actif du journal arabophone d’El Khabar citant des "sources sûres".

Cette tournée, se voudrait une preuve de plus de l’amélioration de l’état de santé du président, après ses dernières sorties très cadrées où il avait notamment inauguré le Centre international des congrès, la salle de l’opéra, et la nouvelle ville de Sidi-Abdellah.

Toutefois, et vu les images diffusées, mercredi, lors du Conseil des ministres où le président paraissait extrêmement affaibli, on est en droit de se demander si cette information a quelque crédit. Et si l’état de santé du président s’est réellement amélioré ? Si c'est bien le cas, cela constitue une bonne nouvelle. Petit bémol cependant, il y a lieu de se demander pourquoi ne fait-il pas une déclaration télévisuelle au peuple pour le rasséréner et lui souhaiter une bonne année 2017 ? Les rares apparitions du président toujours soigneusement filmées par les caméras de l'ENTV interrogent plus qu'elles ne rassurent.

Les déclarations des ministres qui soutiennent à chacune de leurs sorties de l'amélioration de la santé du président suffisent-elles finalement pour lever le doute qui travaille la rue algérienne ? Peu sûr.

La rédaction