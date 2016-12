Un célèbre journaliste arrêté pour un tweet, la romancière Asli Erdogan libérée en Turquie

Les autorités turques ont annoncé ce 29 décembre l'arrestation d'Ahmet Sik, l'un des journalistes d'enquête turcs les plus réputés.

Connu pour sa plume irrévérencieuse et ses enquêtes corrosives, Ahmet Sik, lauréat du Prix mondial de la Presse Unesco/Guillermo Cano en 2014, est accusé de propagande terroriste et d'avoir dénigré la République turque, selon l'agence de presse progouvernementale Anadolu.

En cause, une série de tweets sur le PKK et des articles écrits pour Cumhuriyet, un quotidien farouchement critique du président Recep Tayyip Erdogan et décimé par une vague d'arrestations le mois dernier. C'est aussi le cas de la linguiste Necmiye Alpay et de Zana Kaya, ancien rédacteur en chef du quotidien Ozgür Gündem, fermé par décret-loi en octobre car accusé de propagande terroriste pour le compte de la rébellion kurde.

En parallèle, la justice a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la romancière Asli Erdogan et de la linguiste Necmiye Alpay. Elles étaient incarcérées depuis quatre mois car soupçonnées d'activité terroriste. Elles sont sorties de prison ce jeudi 29 décembre. Toutes les charges sont toutefois maintenues pour le moment et le procès suit son cours.

Pour la première fois depuis 132 nuits, Asli Erdogan ne va pas dormir en prison ce soir. Les charges de propagande terroriste et d’appartenance à un groupe terroriste sont maintenues mais la romancière a été placée en liberté conditionnelle ce 29 décembre, au premier jour de son procès.

Purges dans les médias

Des dizaines de journalistes ont été arrêtés et de nombreux médias fermés. Arrestations et limogeages ont également visé les milieux prokurdes ainsi que des voix critiques du pouvoir.

La Turquie est 151e au classement mondial de la liberté de la presse dressé par Reporters sans frontières (RSF) en 2016, derrière le Tadjikistan et juste devant la République démocratique du Congo.

Avec AFP/RFI