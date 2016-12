Mouloud Achour, président du jury du prix du président de la République

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a procédé mardi à Alger à l'installation du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa troisième édition pour l’année 2017.

Le jury de ce prix est présidé par Mouloud Achour, écrivain-journaliste à El Moudjahid ayant occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de secrétaire général du ministère de la Communication dans les années 1990.

Le jury est composé de 10 autres membres représentant quatre ministères, des médias publics et privés et des universitaires. Il s'agit de Ahmed Benzelikha, représentant du ministère de la Communication et journaliste écrivain, Hamidou Benomari, (ancien journaliste, représentant du ministère des Finances), Moussa Boudehane (représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ancien journaliste), Djahida Mihoubi (représentante du ministère de la Culture et ancienne journaliste).

Il s'agit aussi de Mohamed Zebda (représentant de la Radio nationale), Achour Cheurfi (représentant de la presse du secteur public), Hassene Bachir Cherif (représentant de la presse du secteur privée), Djamel Bouaidjimi (universitaire), Ahmed Hamdi (doyen de la faculté des sciences de l'information et de la communication) et Naciria Ait Salhat (représentante de la Télévision nationale).

APS