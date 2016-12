3 718 morts et 41 544 blessés dans des accidents de la route en Algérie

Dans ce contexte, l'invité du Forum a fait savoir que son organisme a comptabilisé 41544 blessés contre 52447 l'année dernière soit une baisse de 20,79%.

C'est la première fois depuis 5 années que nous enregistrons une baisse dans le nombre des décès suite aux accidents de la route à moins de 4000 décès et ce durant les 11 premiers mois de l'année en cours, a-t-il soutenu, les décès ont baissé de 549 cas comparativement à l'année précédente. Le nombre d'accidents corporels a baissé durant les onze premiers mois de l'année en cours de 5753 accidents comparativement à l'année précédente.

Il a affirmé que ces résultats "encourageants" demeurent "perfectibles", appelant à consentir davantage d'efforts pour contenir ce phénomène causant annuellement des taux élevé de victime.

La même source ajoute que, pour ce qui est des causes d'accidents, le facteur humain est à l'origine de 96 % des sinistres routiers en raison du non respect du code de la route, des dépassements dangereux et l'excès de vitesse. les jeunes (la tranche d'âge des 18-19 ans) détenteurs d'un permis de conduire de moins de deux ans sont dans 35 % des cas à l'origine des accidents de la route mortels.

Il a fait savoir également que dans le cadre de la révision de la loi 01/14 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et sur proposition du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, une nouvelle approche a été adoptée dans la structure institutionnelle de la sécurité routière y compris par la création d'une commission consultative au niveau du premier ministère, sous la direction par le Premier ministre.

La dite commission qui se chargera d'identifier les orientations stratégiques de la sécurité routière regroupera plusieurs secteurs ministériels et veillera à la mise en oeuvre de ces orientations.

La délégation nationale à la sécurité routière accomplira pour sa part les missions assignées actuellement au centre national de prévention et de de sécurité routière et au centre national du permis de conduire, a-t-il ajouté.

Placée sous l'autorité des walis, la délégation mettra en oeuvre la stratégie du gouvernement face aux accidents de la route, a rappelé le responsable précisant que le texte relatif à la création de la délégation était soumis au parlement pour adoption et qu'il sera débattu lors de la session janvier 2017 pour proposer des solutions efficaces dans le domaine de la sécurité routière.

M. Nait El Hocine a encore fait valoir que le nouveau code de la route a intégré le système du permis à points en remplacement de la mesure de retrait du permis.

Dans le même cadre, il a révélé qu'une campagne nationale de sensibilisation contre les dangers des accidents de la route sera lancée à partir du 28 décembre en collaboration avec les différents secteurs et corps de la sécurité et le mouvement associatif ajoutant que la période janvier-fevrier de chaque année connaissait une hausse des accidents de la route notamment dans certaines régions telles que les hauts plateaux en raison des fortes averses et des intempéries.

"Un grand travail se prépare actuellement au niveau du centre nationale des permis de conduire pour réviser les programmes de formation et l'organisation des examens", a-t-il dit.

