Équitation: l’Algérie remporte le raid d’Endurance 120 Km de Tunis

Rebei Djamel, un cavalier algérien, s'est illustré en Tunisie.

Le cavalier Rebei Djamel avec son cheval MY Horse appartenant au Dr Bouakkaz Ahmed a remporté la course d’Endurance 120 km à Tunis à l’occasion du concours international CEI 2 étoiles organisé les 24 et 25 décembre 2016 à Hammamet en Tunisie.

Au bout d’une lutte acharnée avec son concurrent tunisien sur les derniers kilomètres, Djamel Rebei a su géré le finish avec brio remportant ainsi la course.

Une autre performance s’ajoute au palmarès de l’équitation algérienne qui connaît une certaine dynamique.

Si Merabet Nour Eddine