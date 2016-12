Batna : deux enfants meurent en tombant dans un puits

Les habitants de la commune Elkharnini relevant de la localité Azil Abdelkader ont été secoués Avant-hier par la mort tragique de deux petits enfants.

Selon nos informations il s’agit de deux enfants cousins (un garçon et fille âgés tous deux de qutre ans, qui, suite à l’irresponsabilité des adultes, sont morts en tombant dans un égout profond sans plaque (couvercle) ni protection de quatre mètres, apprend-on.

Les services de la protection civile ont transporté les deux petits corps sans vie à la morgue de l’hôpital de Barika. Une enquête est en cours afin de déterminer du moins la raison exacte de ce drame qui, une fois de plus, a endeuillé des familles. Sachant que pour la plupart des communes en Algérie notamment toutes les communes de Batna les puits, les regards d’égouts sont rarement couverts par la faute de l’inconscience des maires et leurs élus qui ne se soucient pas des problèmes de santé, ni les dangers de leurs citoyens. Sans oublier l'irresponsabilité de ces derniers.

Aucune campagne de sensibilisation n’a été lancée à ce jour pour prévenir ce genre d'accidents.

Abdelmadjid Benyahia