Tebboune dégomme deux directeurs régionaux de l'ENPI

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin dimanche aux fonctions de deux directeurs régionaux de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), pour insuffisance de résultats dans l'accomplissement de leurs missions, indique un communiqué du ministère.

Il s'agit du directeur régional Ouest, Abdelkader Moulay et du directeur régional Est, Tikenouine Khelil, ajoute le communiqué. Cette mesure a été dictée par les exigences des prochaines échéances en prévision du lancement de la distribution des logements aux souscripteurs à la formule LPP, précise le communiqué.

L'ENPI procèdera à l'ouverture de nouveaux sites au profit des souscripteurs LPP n'ayant pas encore fait leur choix, qui pourront consulter à cet effet le portail de l'entreprise. Il s'agit des sites Bouraada (Réghaia), Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Ouled Fayet, Souidania, Draria, Djenane Nouar El louz et Kouba.

M. Tebboune avait présidé au siège du ministère une réunion avec les cadres centraux du ministère et les cadre de l'Agence d'amélioration et du développement du logement (AADL) et de l'entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) ainsi que les directeurs centraux et régionaux de ces deux organismes.

La réunion a été consacrée à la présentation du bilan des projets de réalisation des différentes formules AADL et LPP. Le ministre a donné des instructions fermes pour le respect des engagements, selon le même communiqué.

APS