Tiaret : formation des associations par le Crosc

Le Centre de Ressources pour les organisations de la société civile (Crosc) opérationnel depuis le 19 mai 2014 en Algérie, sous la tutelle du réseau NADA et en partenariat avec l’association Enfance en détresse El Hachemi Fatima-Zohra, a assuré une formation de trois jours au niveau de l’hôtel Tagdempt au profit d’une vingtaine d’associations de la wilaya de Tiaret sous le thème "Management des associations".

Au menu : Ateliers, simulations, jeux de rôles , débats...

Le CROSC a pour but aussi d’apporter de l’information, de la formation et de l’expertise pour les organisations de la société civile dans le but de les aider à mieux cibler leurs recherches de fonds pour financer leurs activités et développer leurs projets.

Si Merabet Nourreddine