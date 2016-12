Deuxième édition des journées théâtrales pour enfants (Bejaia)

L'association culturelle Derouiche-Zahir, organise du 24 au 28, décembre les journées nationales du théâtre pour enfants. L’Association Chihab des Arts dramatiques de Annaba en compétition.

Le royaume de la musique est une œuvre écrite et tirée d’un texte imaginaire de Fatima Belfoudhil, mis en scène et scénographie de Linda Salem et Najem Cherrad. L'auteur raconte une histoire tirée d'un conte imaginaire d'un royaume de rêve qui longtemps était sous le règne d’un roi très sage qui ne connaissait ni guerre ni torture, son peuple ne vivait que de la musique et des chants.

Un jour le royaume Dorimiane a été envahi par un autre peuple tyrannique dont le roi Dorimiane s'est fait basculer et fut remplacé par un nouveau roi haineux et sans scrupule. Un soir d'hiver, la fille unique de ce roi tyrannique tomba malade et aucune personne de ce village n'a pu parvenir pour la soigner, même pas les sorciers. La rumeur s'est amplifiée dans la communauté,quelqu'un a décidé d'informer le roi que le seul remède pour guérir sa fille est de libérer l'ancien roi sage et de le lui faire jouer de la musique et la danse jusqu'au matin.

La fille du roi s'est levée et s'est mis à danser. Une fois sa fille complètement guérie, c'est alors qu'il comprit qu'on ne peut traiter la haine que par la sagesse.

Depuis, le roi a libéré non seulement le roi Dorimiane,mais aussi tout son peuple et quitta le village accompagné d'une troupe musicale.

Retour sur le festival

Les troupes qui prennent part à la compétition sont au nombre de huit Elles viennent de huit wilayas (Annaba, Mostaganem, Tizi-Ouzou, M'Sila, Batna, Sétif et Médea).

Mouloud Boussamar, président de l'association, a indiqué au Matin d'Algerie que "ces journées théatrales pour enfants ne sont pas uniquement celles de la la ville de Bejaia, mais de de toutes les région du pays".

Rappelant que ces journées théatrales sont organisées par l'assocition Derouiche Zahir, présidée par Mouloud Boussemar, sous la tutelle du ministère de la Culture et l'aide précieuse portée par le wali et le maire de Bejaia, apprend-on. En marge de cet événement culturel se tiendra un colloque scientifique sur l'expression et les écritures des pièces théatrales pour enfants.

"La sélection des pièces théatrales pour enfants aura à favoriser les échanges d'expériences et portera aussi sur les encouragements de la créativité en matière d'écriture, de mise en scene et d'adaptation à la réalité, en developpement un dialogue entre les artistes et les enfants" a ajouté Mouloud Boussemar.

Abdelmadjid Benyahia