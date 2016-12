"Remettez sur le marché Rahmat rabi !", scande une foule à Constantine

Le mal est profond, très profond, nous avons atteint le fond et nous creusons pour arriver au plus profond. Ce typhon qui nous vient de l'orient qui est exploité à fond par ceux qui font la pluie et le bon temps a réussi à faire de nous des cons, des bouffons, des têtes de melons et des êtres sans raison.

Cette école qui chante la même sordide chanson au long des quatre saisons a réussi à greffer le greffon de la déraison et anéantir les bourgeons de la raison. Ces torchons qui font avaler aux petites gens du poison, qui accrochent des galons aux idiots et qui donnent le nom de savant aux charlatans. Ces télévisions sans vision qui nourrissent la bêtise et les grands de l'illusion. Elles savent tout sur les anges, les démons et les tortures du tombeau. Elles maudissent le beau au nom du tout-puissant. Elles blanchissent les délinquants et souillent les innocents. Avec leur encre, leur son et leur bâton, ces démons ont réussi à faire de nous un troupeau de moutons. Devant tous ces crimes, j'interromps ma rime et je vous raconte ce qui n'est guère un film. Selon le quotidien arabophone El Chourouk, un nombre important de personnes venues de 14 willayas (départements) du pays ont tenu un rassemblement à la place de la Brèche à Constantine. Ces gens arrivés en général de l'ouest du pays ont crié leur colère contre le retrait du remède miracle du diabète RHB (Rahmat rabi). Sur les banderoles levées par les protestataires, on peut lire : "Ne nous privez pas de la clémence divine, elle ne redonne espoir" et encore : "Ayez pitié de nous, nous demandons que ce compliment alimentaire" Un certain Rabah Y. s'est déplacé spécialement de Tiaret afin de participer à ce rassemblement pour sa fille diabétique. Et ce Mohamed, tenez bien ! N'est rien d'autre qu'un ingénieur en agronomie. À rappeler que les protestataires ont été chassés par les forces de l'ordre du devant de la Maison de la culture Mohamed El Aïd El Khalifa où Ahmed Ouyahia tenait un rassemblement du RND avant qu'ils rejoignent la place de la Brèche. Cette protestation est-elle organisée juste par des malades désespérés ou par ceux qui ont vu leur trésor espéré s'envoler ? Dans les deux cas, le rassemblement est terminé, mais le cauchemar continue. Rachid Mouaci