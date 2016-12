Un journaliste d'Al-Jazeera arrêté en Egypte

Les autorités égyptiennes ont annoncé samedi avoir arrêté un journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, accusée par Le Caire de soutenir l'opposition islamiste dans le pays.

Mahmoud Hussein, un Egyptien qui travaille au siège d'Al-Jazeera à Doha, a été arrêté chez lui vendredi quelques jours après être rentré dans son pays pour des congés, ont indiqué des responsables et la chaîne.

Il avait déjà été interrogé mardi à son arrivée à l'aéroport du Caire mais avait été relâché. Al-Jazeera a dénoncé l'arrestation de son collaborateur dans un message publié sur Facebook.

En 2013, l'Egypte avait arrêté et emprisonné trois journalistes d'Al-Jazeera, dont un Canadien et un Australien, soulevant une vague de protestation internationale. Ils avaient finalement été libérés et autorisés à quitter le pays.

Selon un responsable du parquet, Mahmoud Hussein est accusé d'incitation à la violence, de publication de fausses informations et d'appartenance au mouvement des Frères musulmans, interdit en Egypte.

Ces accusations sont semblables à celles portées contre les trois journalistes arrêtés en 2013, quelques mois après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans.

