Aït Ahmed, un an après sa disparition : lui rendre hommage, c’est maintenir le cap de la résistance

Hocine Aït Ahmed.

Vu par les jeunes d’aujourd’hui, il est parfois difficile de comprendre le rôle qu’a joué Hocine Aït Ahmed dans l’histoire de l’Algérie, du continent africain, du Tiers-Monde et de la Kabylie et surtout de saisir la relation spéciale et dense qu’il avait tissée avec plusieurs générations de militants. Beaucoup d’entre eux l’appelait et l’appelle encore si Lhusin ou dda Lhu.