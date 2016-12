Le présumé terroriste de Berlin a été abattu à Milan

Après une longue cavale qui a terminé en Italie, le principal suspect dans l'attaque au camion-bélier qui a frappé un marché de Noël berlinois, Anis Amri, un Tunisien de 24 ans a selon le ministre de l'Intérieur italien été abattu aujourd'hui par la police à Milan.

Il était 3 h du matin lorsqu'une troupe des forces de l'ordre milanaise composée de deux agents a remarqué un comportement suspect d'un individu près d'une gare de cette ville. Un des policiers s'est approché de l'homme pour contrôle d'identité et ce suspect a vite sorti de son sac un pistolet avec lequel il a fait feu sur l'agent en le blessant et c'est à ce moment que le second policier riposta en abattant cet agresseur. Et par ce geste professionnel, la police italienne a mis fin à la cavale de l'individu le plus recherché d'Europe.

Des médias italiens ont affirmé que les policiers auraient retrouvé un billet de train dans son sac. L’homme pourrait être passé par Chambéry, en France pour aller à Milan, en passant par Turin. Selon les enquêteurs italiens, il cherchait peut-être à rejoindre l’Italie du sud. Et delà, la proche Tunisie.

En outre, le ministre de l'Intérieur allemand a exprimé son soulagement de cette mise hors d'état de nuire du conducteur du camion qui a fait 12 morts et 48 blessés dans la capitale de son pays.

Rachid Mouaci