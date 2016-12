Anis Amri, le suspect de l'attaque terroriste de Berlin, abattu à Milan

L'homme abattu dans la nuit à Milan par la police est sans l'ombre d'un doute l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, le Tunisien Anis Amri, a confirmé vendredi le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti.

"L'homme a été abattu lors d'un contrôle de police de routine. Il a sorti sans hésiter une arme et a tiré sur l'agent qui lui avait demandé ses papiers", a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse.

"Son arrestation a été effectué par une patrouille composée de deux policiers alors qu'il circulait de façon suspecte devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni", a-t-il poursuivi

Un agent a été blessé sur des zones non vitales et il est actuellement hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. L'autre agent n'a pas été blessé, a précisé M. Minniti. Il a également assuré que l'opération s'était déroulée en totale sécurité et que seuls les policiers avaient pris des risques.

Le suspect de 24 ans était en fuite depuis l'attentat qui a fait 12 morts et 50 blessés sur un marché de Noël à Berlin lundi soir, et a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Un mandat de recherche international a été lancé contre lui. Sa tête a été mise à prix par les autorités allemandes à 10 000 euros.

Avec AFP