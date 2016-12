Un Airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways détourné

Un airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways a atterri à Malte, à l'aéroport de La Valette après son détournement par deux pirates. Selon les dernières informations, les preneurs d'otages exigent la libération des enfants de Mouammar Kadhafi détenus en Libye.

D'après le Times of Malta, l'Airbus effectuait au départ un vol interne en Libye, de Sebha à Tripoli, avec 118 passagers à bord. Des médias maltais évoquent la présence de deux pirates de l'air. L'avion a atterri et serait sous la surveillance des services de sécurité d'après le Premier ministre local. Tripoli a confirmé dans le milieu de la journée le détournement du vol 8U209 avec à son bord 111 passagers dont 82 hommes, 28 femmes et un enfant.

Le premier ministre maltais Joseph Muscat a annoncé sur Twitter être informé d'une possible prise d'otage à bord de l'appareil. La personne à l'origine du détournement a menacé de faire sauter l'avion, ses revendications sont encore inconnues. Il s'agirait d'un partisan de Kadhafi, disposé à laisser partir tous les passagers à part l'équipage si les autorités répondent à ses exigences.

La rédaction avec Agences