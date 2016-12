Le ministre Boudjemaa Talaï se défausse ... (Vidéo)

Les inondations font jaser les ministres. Le ministre des Travaux publics, Boudjemaa Talai, a avoué que les travaux de réfection de l'autoroute Ben Aknoun-Zéralda ne sont pas finis. Voilà qui contredit les affirmations tenues par le wali et certains huiles du gouvernement.

Quand le 19 novembre dernier, les autorités se pressaient sur ce tronçon autoroutier pour se réjouir de la célérité des travaux, personne ne doutait que Dame nature allait les contredire. On se souvient du cratère qui s'est formé sur cette route, un soir de novembre, engloutissant six voitures en un temps record. Le gouvernement avait minimiser la gravité. Voilà qu'encore cette route fait parler d'elle... Comme on dit, un travail mal fait jure de son exécuteur...

Déclaration de Talaï: