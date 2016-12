Ahmed Gaïd Salah attire l'attention de la jeunesse contre "les conspirations"

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a revenu dans son discours, jeudi à Oran, sur cet "ennemi extérieur" qui menace l'Algérie.

Ahmed Gaid Salah, le patron de l'Armée, a évoqué encore une fois l'existence d'ennemis sans pour autant les nommer ou les identifier. Dans un discours empreint de solennité, il s'adresse à la jeunesse, pour lui rappeler que "l'Algérie a des ennemis qui n'ont jamais cessé de lui manifester leur rancoeur". Le destinataire de ce discours du vice-ministre de la Défense n'a pas été choisi avec légèreté. Au-delà de cet ennemi que convoque le pouvoir à chaque crise, tout le monde sait que la jeunesse, de par son importance et son impatience, pourrait être source d'instabilité.

Grave, Gaid Salah marlèle qu'il faut "une extrême vigilance et conscience de ces défis, afin de mettre en échec leurs conspirations et faire déjouer leurs desseins maléfiques et désespérés". Le chef d'Etat-major invoque aussi l'histoire de la révolution et ce pays "repris par notre sang et nos sacrifices", souligne-t-il.

L'environnement immédiat de l'Algérie est mouvant, instable et source d'insécurité. Aussi, estime le vice-ministre, "le monde d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, n'a de place que pour les puissa